“Gol antinquinamento“. Tifosi allo stadio con i bus di Asf gratis

Per il quarto anno si rinnova l’iniziativa di mobilità sostenibile tra Como 1907 e Asf Autolinee "Prendo… il bus e vengo da te". La società di servizio di trasporto pubblico darà a tutti i tifosi lariani la possibilità di viaggiare gratuitamente sui mezzi di rete e, da quest’anno, anche di area urbana nel giorno della gara per raggiungere lo stadio. A partire da Como - Genoa, in programma lunedì 15 settembre alle 20.45, e per gli altri incontri casalinghi della stagione 2025/26, il trasporto pubblico sarà gratuito nelle due ore che precederanno l’inizio delle partite e nelle due successive, per tutti i possessori del titolo di accesso allo stadio, biglietto o abbonamento. Per accedere agli automezzi basterà mostrare il biglietto o l’abbonamento senza bisogno di alcuna registrazione aggiuntiva. Gli obiettivi dell’iniziativa, ormai portata avanti con ottimi risultati nelle scorse stagioni sportive, sono migliorare la viabilità nella città di Como durante il giorno gara limitando l’utilizzo delle automobili private, ridurre l’impatto dell’inquinamento e favorire un risparmio economico ai tifosi. Per conoscere gli orari dei mezzi di trasporto, gli interessati al servizio possono consultare il sito internet digitando www.asfautolinee.it.Pa.Pi.