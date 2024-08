Como, nasconde nelle mutande due smartphone e sotto la maglietta un coltello: denunciato per ricettazione

Como, 16 agosto 2024 – È stato indicato come l’autore del furto di un telefono cellulare, e negli slip gli sono stati trovati due smartphone. L’intervento della Squadra Volante della polizia è avvenuto nel fine settimana in via Recchi, dove la pattuglia è stata chiamata dal derubato: gli agenti hanno parlato con la vittima, che ha indicato un uomo seduto su una panchina vicino al lago come presunto autore del furto.

Quando gli agenti si sono avvicinati, hanno notato che l’uomo impugnava un coltello di grosse dimensioni: lo hanno invitato a deporre l'arma, procedendo alla sua perquisizione. Nascosti negli slip gli sono stati trovati due smartphone, mentre un secondo coltello era nascosto sotto la maglietta. Privo di documenti e incapace di fornire spiegazioni plausibili per il possesso di tali oggetti, è stato identificato come un cittadino gambiano.

La vittima del furto ha spiegato di essere un richiedente asilo e di alloggiare presso una cooperativa sociale a Como. Anche il sospettato sarebbe un frequentatore della stessa cooperativa per dormire, dove periodicamente andrebbe a dormire pur non avendo nessuna autorizzazione: in una di queste occasioni, avrebbe commesso il furto, ma non potendo dimostrare che era stato direttamente lui ad appropriarsene, è stato denunciato per ricettazione.