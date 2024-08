Ruba un monopattino ma viene messo in fuga. Dopo qualche ora la proprietaria lo riconosce mentre è in un fast food: fermato

Como, 10 agosto 2024 - Avrà pensato che rubare quel monopattino elettrico a una donna fosse un gioco da ragazzi invece un sedicenne di origine tunisina è stato denunciato per furto. Tutto merito della derubata, di un farmacista e di un passante oltre agli agenti delle volanti e ai militari di Strade sicure.

E' accaduto a Como. La vicenda ha avuto inizio quando la donna, che aveva parcheggiato il suo monopattino per recarsi in farmacia, è stata avvisata dal titolare che un giovane le stava rubando il mezzo. Insieme al farmacista, quindi, si è precipitata all'esterno ed ha inseguito il ladro, che è stato fermato da un passante in piazza Cavour ed ha abbandonato il monopattino, riuscendo a fuggire.

In un secondo momento, la donna ha notato un ragazzo molto somigliante all'autore del furto seduto ai tavoli di un fast food in compagnia di altri ragazzi, così ha chiamato la polizia fornendo una dettagliata descrizione che è stata trasmessa alle pattuglie della squadra volanti ed a quelle dell'Esercito impegnate nel servizio Strade Sicure.

Dopo alcune ore, uno degli equipaggi dell'Esercito ha rintracciato il giovane in piazza Volta. Il 16enne, privo di documenti, è stato accompagnato in questura e, dopo gli accertamenti, è risultato avere precedenti penali per reati contro il patrimonio, violazione della legge sulle armi e violazione della normativa sull'immigrazione.

Per lui è scattata una denuncia per furto, quindi è stato affidato ad un operatore della cooperativa dalla quale si era precedentemente allontanato.