Inseguimento a Gorgonzola. Saltano l’alt e si schiantano. Avevano 2,5 chili di cocaina

In due su un’auto, saltano un “alt” della polizia locale e scappano tallonati dalle pattuglie, sfrecciano per chilometri sulla Teem, forzano due caselli, imboccano a tutta birra la provinciale e infine “si fermano“ contro un guard rail. L’ultimo tentativo di fuga a piedi non riesce, o almeno non del tutto. E per uno dei due malviventi, un marocchino ventiseienne, in Italia senza fissa dimora, sono scattate le manette. Sull’automobile, perquisita da cima a fondo con i cani antidroga, il motivo della rocambolesca, e pericolosa, fuga: due chili e mezzo di cocaina in panetti del valore di circa duecentomila euro, 7.900 euro in contanti, due smartphone. Tutto, autovettura compresa, sotto sequestro. Operazione a più mani, messa a segno dalla polizia locale di Gorgonzola con i carabinieri della stazione di Carugate, intervenuti nelle fasi più delicate e concitate, nonché pericolose, dell’inseguimento. In campo anche il nucleo cinofilo dei carabinieri di Casatenovo e i cani Mitch e Kevin.

Tutto ha preso il via l’altro pomeriggio a Gorgonzola, quando gli agenti di Polizia Locale, impegnati in un posto di controllo, hanno intimato l’alt a un’automobile con due uomini a bordo. Il conducente dell’auto, anziché arrestarsi, è sfrecciato via. Immediatamente è scattato l’inseguimento. L’automobile si è diretta a nord verso Pessano con Bornago e la Teem, ha forzato casello di entrata e casello di uscita, poi ha imboccato la Sp 103. Alle pattuglie della polizia locale gorgonzolese, intanto, si erano aggiunte quelle dei carabinieri di Carugate. In zona Pozzuolo Martesana l’auto dei fuggitivi ha urtato violentemente un guardrail. I due, illesi, hanno cercato la fuga a piedi per le campagne. Uno dei due è riuscito a far perdere ogni traccia, il secondo no: per il cittadino marocchino, intercettato, bloccato e messo in sicurezza dalle divise, è scattato l’arresto per detenzione di stupefacenti. È stato condotto al carcere di san Vittore. A margine di arresto e operazione antispaccio una nota del comune di Gorgonzola e del comandante Antonio Pierni. "L’operazione ha messo in luce l’attenzione al servizio di presidio del territorio da parte degli agenti della polizia locale e dei militari dell’Arma, coadiuvati dai rispettivi vicecomandanti, il vice commissario Daniele Martini e il maresciallo Salvatore Iacono. Grazie alla presenza operativa delle forze di polizia è stato possibile garantire un intervento tempestivo ed efficace, impedendo che un’ingente quantità di sostanza stupefacente venisse immessa sul mercato". E così il comandante Pierni: "Un’azione che rappresenta il meglio della collaborazione tra forze di polizia. Un grazie agli agenti e ai carabinieri intervenuti, che con lucidità e coraggio hanno gestito una situazione estremamente impegnativa".