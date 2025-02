Frana fra Onno e Valbrona. Disagi fino al 28 marzo

Sarà a senso unico alternato fino al prossimo 28 marzo la provinciale che da Valbrona scende fino a Onno, interessata lo scorso 26 gennaio da uno smottamento che ha provocato il crollo di un muro di contenimento. Fango e sassi sono finiti in strada ricoprendo la carreggiata, per fortuna quando non c’erano veicoli in transito.

Lo smottamento si è verificato in via Milano, in prossimità del ristorante “Il Ceppo“, le rocce cadendo hanno divelto anche la rete contenitiva che era già stata collocata in quel tratto, trascinando con sé anche rami e piante. I lavori di bonifica sono già iniziati, ma proseguono con difficoltà per via dell’area particolarmente impervia in cui sono costretti a lavorare tecnici e operai.

Un collegamento estremamente precario quello che collega Onno e Valbrona e viene utilizzato anche dai non residenti per raggiungere Lecco dalla Vallassina senza dover passare per Erba o Bellagio. La strada era rimasta interrotta per oltre due mesi alla fine di aprile del 2023, sempre a causa di una frana che si era abbattuta all’altezza della galleria prima del ristorante “Il Ceppo“.

Si lavora anche in Val Cavargna, anche in questo caso per una frana che dallo scorso 29 gennaio ha interrotto la provinciale che sale a San Nazzaro. Attualmente è in corso la bonifica di un’area di 1.200 metri quadrati del versante, i rocciatori stanno eseguendo le perforazioni necessarie per la posa delle microcariche di esplosivo, che consentiranno la demolizione controllata di 1.000 metri cubi complessivi di materiale franato. Successivamente, si procederà con la sua rimozione e con l’installazione di reti paramassi, così da garantire la riapertura.