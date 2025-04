Frammenti di vita del letterato

Il Museo Hermann Hesse a Montagnola, in Canton Ticino, ospita una mostra permanente all’interno della Torre Camuzzi, che riproduce l’atmosfera in cui visse lo scrittore per oltre 40 anni a Sud delle Alpi. Sono conservati oggetti personali, fotografie, libri e acquerelli, offrendo al visitatore la possibilità di conoscere le differenti fasi dell’attività di letterato e pittore. Durante l’anno vengono organizzate mostre temporanee, conferenze, concerti, filmati, passeggiate e letture settimanali in lingua italiana e tedesca che rendono il Museo un centro di incontro.