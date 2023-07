Lago di Como, le nuove foto di Chiara Ferragni e Fedez nella loro villa sul Lario

Pognana Lario (Como), 10 luglio - Sul lago di Como il clima è rovente non solo per l’afa, ma anche per il gossip. Tutto merito della sfilata di vip che già arrivati o in arrivo e in attesa di quello che potrebbe essere l’incrocio più ambito dai paparazzi che sono a caccia di scoop sul Lario: l’incontro tra i Clooney e i Ferragnez che ormai sono vicini di casa da quando Chiara e Fedez hanno acquistato una villa da 5 milioni di euro proprio sulla sponda opposta a Laglio.

La coppia più social d’Italia ha trascorso il suo primo week-end nella sua casa al lago, acquistata il gennaio scorso, e anche oggi Chiara prima di volare per un impegno di lavoro in Puglia ha voluto postare alcune foto - in terrazza e in barca - con lo sfondo inconfondibile del Lario.

La piscina della villa

Ai fans non è sfuggito il motoscafo, “Raviolo”, che è il regalo dell’estate dei Ferragnez: il nome è una tenera dedica a Fedez, in onore del nomignolo che proprio Chiara Ferragni aveva dato al marito nel periodo in cui erano ancora fidanzati.

Chiara Ferragni sul balcone della villa

Intanto George e Amal sono stati avvistati sul lago in compagnia di Bill Murray, il protagonista di "Lost in traslation" e "Gostbuster" che anche uno dei migliori amici del divo di Hollywood. Non è la prima volta che i due trascorrono insieme le vacanze sul Lario, ma questa volta in cantiere potrebbe esserci il progetto di un nuovo film.