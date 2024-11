Fenegrò, frontale fra un’auto e una moto: 19enne finisce sotto un camion, è in gravi condizioni

Fenegrò (Como), 26 novembre 2024 – Un volo di alcuni metri, in sella alla moto su cui viaggiava, che si è concluso sotto un camion parcheggiato a lato della strada resa scivolosa dalla pioggia, e che gli ha procurato traumi gravissimi e il ricovero in codice rosso al Sant’Anna di Como. L’ennesimo incidente sulle strade del Comasco si è verificato questa mattina dieci minuti prima delle otto. Vittima un ragazzo di 19 anni, che all’altezza di via Bergamo a Fenegrò, la strada provinciale che porta al capoluogo orobico, si è scontrato frontalmente con un’utilitaria a bordo della quale si trovavano una donna di 52 anni e un ragazzo di 14. Il diciannovenne ha fatto un volo rovinoso sull’asfalto, finito contro il camion fermo di fianco a un distributore di benzina.

L'utilitaria su cui viaggiavano la donna di 52 anni e un ragazzo 14enne

Sul posto vigili del fuoco e ambulanze

Sul posto sono subito arrivate diverse squadre di soccorso: due dei vigili del fuoco dalle sedi di Como e Appiano Gentile, due ambulanze e due automediche del 118, oltre ai carabinieri di Lomazzo e una pattuglia della Polizia locale di Fenegrò. Ai vigili del fuoco, il compito più delicato: estrarre da sotto il camion il ragazzo, che dopo essere stato stabilizzato è stato portato in condizioni critiche – traumi al bacino e a una gamba – al Sant'Anna. Soccorsi anche il ragazzo 14enne, per un trauma a una gamba, e la donna al volante dell’auto per un trauma al volto, e portati in codice rispettivamente verde e giallo sempre al pronto soccorso dell’ospedale lariano. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i soccorsi e i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.