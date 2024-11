Incidente sull’autostrada. Camionista muore intrappolato fra le lamiere

Ancora una vittima della strada nel bresciano. Si tratta del camionista Angelo Soave, 62 anni, residente nel veronese. Soave era alla guida di un camion carico di polli partito dal Veneto e diretto verso Milano lungo l’autostrada Serenissima.

I fatti sono accaduti tra Brescia Ovest e Ospitaletto, non distante dallo svincolo per la Brebemi. Erano passate da poco le 24 della notte tra venerdì e sabato. La dinamica è attualmente al vaglio della Polizia autostradale di Seriate, che sta verificando la dinamica dei fatti. Pare comunque che il camionista si sia scontrato con una vettura il cui conducente ha avuto ferite, tali da farlo portare in ospedale in codice giallo. Forse è coinvolta un’altra macchina. Ad avere la peggio è stato Soave. Il suo mezzo pesante, difatti, ha perso il controllo e si è rovesciato andando parzialmente a finire nella scarpata con il suo carico. La richiesta di aiuto al numero unico per le emergenze 112 è stata inoltrata da diversi automobilisti. La centrale operativa di Brescia ha contattato Soreu Alpina di Bergamo, che ha mandato un’automedica e due ambulanze. Sul posto c’erano anche i vigili del fuoco, che hanno estratto dalle lamiere il corpo del camionista veronese, morto sul colpo. I polli che trasportava sono stati recuperati. Tutta la A4 è restata chiusa tra Brescia Ovest e Ospitaletto fino alle otto di ieri mattina, in modo da consentire il recupero degli animali e le operazioni di rimozione dei mezzi incidentati. Chi viaggiava sulla Serenissima da Verona in direzione Milano è stato indirizzato verso la Brebemi o sulla viabilità ordinaria. A Ospitaletto gli automobilisti sono usciti dal casello e hanno potuto prendere le strade locali o provinciali. Intanto a Brescia si è registrato l’ennesimo decesso. Dall’inizio dell’anno le vittime sono 60. Sono automobilisti, pedoni, camionisti e motociclisti. In totale, solo nel 2024 le uscite dei mezzi di soccorso nel bresciano sono state 4.108. La provincia della Leonessa si pone al secondo posto in Lombardia per numero di incidenti e interventi, seconda solo a Milano e seguita da Bergamo, Monza Brianza, Varese, Como, Pavia, Mantova e Sondrio. In totale nei primi mesi del 2024 gli incidenti stradali con feriti nell’intera regione sono stati 33.140.