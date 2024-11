Incidente a Carate Urio, auto con a bordo due bimbi si ribalta e rompe tubi del gas: famiglia in ospedale

Carate Urio (Como), 24 novembre 2024 - Intervento dei vigili del fuoco oggi poco dopo le 15 a Carate Urio, in via Regina Vecchia, per un incidente stradale nel quale l’auto si è ribaltata. In posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, per soccorrere una famiglia composta da un uomo di 37 anni, una donna di 29, e due bambini di 3 e 7 anni, maschio e femmina. Il 118 è intervenuto con due ambulanze e un’automedica di Como.

Nel ribaltamento l'auto ha urtato diversi veicoli parcheggiati, terminando la corsa contro un cancello di un abitazione che è stato divelto dal binario, finendo a sua volta contro un’auto parcheggiata. Sono inoltre stati danneggiati alcuni tubi del gas, causando una perdita, e la necessità di messa in sicurezza, su cui sono provvisoriamente intervenuti i vigili del fuoco in attesa dei tecnici dell’azienda del gas. Tutti i quattro feriti sono stati trasportati n codice verde all’ospedale Sant’Anna. Per il tempo necessario a garantire i soccorsi, la strada è stata chiusa al traffico da Como verso Laglio e viceversa.