Mandello, incidente in scooter sulla strada del lago: un morto

Mandello del Lario (Lecco), 21 novembre 2024 – Un motociclista è morto in seguito ad un incidente stradale a Mandello del Lario sulla Sp 72.

L'incidente è accaduto questa mattina intorno alle 7.30 in via Alessandro Manzoni, il tratto di provincia che taglia in due il paese. Il centauro, che era in sella ad uno scooter, si è schiantato contro una macchina guidata da un 50enne. Ad avere la peggio è stato il motociclista, sbalzato a terra, esanime. Sul posto i primi ad arrivare sono stati i sanitari di Areu con i volontari del Soccorso degli alpini di Mandello, affiancati poi dai soccorritori dell'eliambulanza di Como, poiché le condizioni del ferito sono paese da subito molto gravi.

L'incidente a Mandello del Lario

Dopo essere stato rianimato e stabilizzato, è stato trasferito d'urgenza in ambulanza in ospedale, all'Alessandro Manzoni di Lecco. Poco dopo il suo ricovero è però morto. Ricostruire la dinamica dell'incidente e valutare eventuali responsabilità è ora compito degli agenti della Polizia locale di Mandello, guidati dal comandante Mario Modica. La vittima non aveva con sé i documenti, sono quindi in corso gli accertamenti per identificarlo.

Poco dopo si è verificato un incidente anche ad Abbadia Lariana, sempre sulla Sp 72, dove è rimasta ferita una donna di 54 anni. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità, completamente paralizzata.