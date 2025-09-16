Don Malgesini. Il ricordo è un invito a mitezza e dialogo

Cinque anni fa mentre si preparava a servire la colazione ai più poveri e bisognosi della città di Como, don Roberto Malgesini, il prete degli ultimi, veniva ucciso proprio da una delle persone a cui aveva dato una mano. Era stato colpito con una coltellata in piazza San Rocco a Como. La città ha ricordato il sacerdote ieri mattina alle 7.15, nell’ora dell’aggressione, con una preghiera silenziosa alla croce in largo Malgesini. Alle 7.30 la preghiera nella chiesa di San Rocco, seguita alle 8 dalla colazione insieme. In serata la messa presieduta dal vescovo di Como, il cardinale Oscar Cantoni, e la processione da San Rocco a San Bartolomeo. "Ho ancora incancellabile l’immagine della drammatica scena di don Roberto disteso a terra, sanguinante, appena deceduto, sul piazzale di San Rocco, quando subito accorsi, alla notizia sconvolgente di ciò che era successo", ha detto il vescovo di Como durante l’omelia.

"Don Roberto iniziava la sua giornata con gesti semplici, ma eloquenti, distribuendo la colazione a tutti, augurando una giornata lieta, riconosceva ogni persona importante e preziosa, chiunque fosse. Una modalità espressiva, quella di don Roberto, ammettiamolo, che ha generato non poche perplessità, anche dentro la comunità cristiana. Don Roberto ne era consapevole e ne soffriva in silenzio, con umiltà e pazienza. Pativa interiormente, senza darlo a vedere". I cinque anni trascorsi dalla morte di don Malgesini sono, per il vescovo Cantoni, l’occasione per riflettere anche sullo scontro che sta avvelenando il clima della città di Como proprio attorno all’assistenza degli ultimi fra il sindaco di Como e don Giusto Della Valle, parroco di Rebbio. "Esprimo un caloroso invito a una profonda pacificazione, alla rimozione di ogni ostacolo e di ogni espressione verbale che impedisce o scoraggia la costruzione di una città di tutti. Confermo il riconoscimento a don Giusto Della Valle del suo servizio pastorale, di squisita tonalità evangelica, caratterizzato da uno specifico impegno a favore delle persone più fragili ed emarginate. Un impegno che realizza anche una funzione di supplenza rispetto a un’urgenza sociale il cui peso, viceversa, ricadrebbe interamente sulla società civile e sulle istituzioni dello Stato. Ritengo altresì che da parte delle istituzioni debba essere incoraggiata e favorita la partecipazione e il coinvolgimento pieno dei cittadini alla costruzione di una città giusta, solidale e prospera, nel pieno rispetto della legalità e dell’ambiente".