Bellagio, cade nella barca noleggiata per una gita con le amiche: turista inglese ferita gravemente al ginocchio

Bellagio, 14 settembre 2025 – È caduta all'interno della barca che aveva noleggiato, assieme a cinque amiche, per fare un'escursione sul lago, ferendosi gravemente a un ginocchio. La donna, una turista inglese, è stata soccorsa sabato e portata fino a riva dalla Guardia Costiera, che ha raggiunto l'imbarcazione in quanto le altre occupanti non riuscivano a per raggiungere il porto.

In loro soccorso sono state inviate due unità navali del 3°Nucleo della Guardia Costiera del Lago di Como, che hanno localizzato e raggiunto l'imbarcazione alla deriva, per poi far salire un guardiacoste che si è fatto carico di condurla fino in porto a Bellagio, dove il Personale del 118 ha prestato le prime cure alla turista, trasportandola poi con una barella rigida. Per farle raggiungere nel più breve tempo possibile l'ospedale di Menaggio, la turista, dopo il primo intervento, non è stata sbarcata, ma trasferita direttamente con la barca a noleggio, guidata da un militare della guardia costiera.

A quel punto è stata fatta sbarcare e portata in pronto soccorso. La titolarità della Guardia Costiera sul Lario in questo tipo di interventi, è stata stabilita da un Protocollo d’intesa degli interventi di soccorso, firmato dalle Prefetture di Como e Lecco ad agosto 2024, che prevede un continuo interscambio di informazioni sulle risorse a disposizione, anche con le forze di polizia che operano sul lago.