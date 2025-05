Erba, una pistola con tanto di munizioni spunta dall’immondizia

Erba, 13 maggio 2025 – Dall’immondizia, è spuntata una vecchia pistola. A ritrovarla è stato un addetto alla raccolta dei rifiuti della società Service 24 Ambiente, che ha immediatamente avvisato i carabinieri di Erba. L’arma era in una scatola in metallo contenente una pistola e numerose munizioni, trovata in via Zappa, durante le normali operazioni di prelievo dei rifiuti. Da una prima verifica fatta dai militari, sembra che la pistola, una rivoltella calibro 442, priva di marca ma completa di matricola, possa essere riconducibile alla Seconda Guerra Mondiale, mentre le munizioni, che sono di calibri diversi, potrebbero appartenere ad altre armi, che al momento non sono state ritrovate.

La pistola è risultata ben tenuta e perfettamente funzionante, e ora sarà necessario capire chi e perché abbia deciso di privarsene, abbandonandola tra i rifiuti. Una delle ipotesi è che sia finita in possesso o nella disponibilità di qualcuno che l’ha ereditata o trovata, e che non sapendo come disfarsene, l’ha abbandonata tra i rifiuti confidando che sarebbe finita in discarica e poi distrutta. Ma in questi casi, la procedura da seguire è ben diversa: i carabinieri ricordano infatti che in caso di rinvenimento di armi da fuoco, anche appartenenti a familiari deceduti, è necessario richiedere sempre l’intervento delle forze dell’ordine, affidandole a loro.