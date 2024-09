Erba, va a cercare funghi e si perde: i vigili del fuoco lo ritrovano senza vita nei boschi

Erba (Como), 22 settembre 2024 – Nel pomeriggio di oggi i vigili del fuoco del comando di Como si sono portati ad Alserio su richiesta dei carabinieri di Erba per la ricerca di un disperso. In particolare si segnalava il mancato rientro da parte un familiare di 68 anni, che alcune ore prima era uscito per una escursione per cercare funghi. La zona, nei pressi di via Comana Lunga, non si presentava particolarmente impervia, ma con vegetazione fitta. Sul posto assieme al nucleo volo dei vigili del fuoco di Malpensa con dotazione avanzata Imsi Catcher, in grado di rintracciare il segnale del telefono cellulare del disperso, le squadre degli specialisti Saf e i colleghi del comando di Como e di Erba, lo hanno rintracciato ormai privo di vita. Ora la Procura disporrà accertamenti, ma non è escluso che si possa trattare di un malore.