Hanno divelto la cassaforte in camera da letto, all’interno della quale c’erano 10mila euro in contanti e monili in oro il cui valore è da quantificare. È il bottino del furto in abitazione commesso nella notte tra domenica e lunedì a Fino Mornasco, in via Marconi. Per entrare, i ladri hanno utilizzato una scala trovata in giardino. Hanno rotto il vetro e sono rientrati.