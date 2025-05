Truffe con le auto, due a processo

La prima delle 49 truffe che avrebbero commesso in tutta Italia, era avvenuta a Turate. Per questo motivo, il processo a carico di Domenico Angelo Fusetti, 60 anni e, Gianmario Pagani, 55 anni, rispettivamente amministratore unico e venditore della A&D Fire di Besozzo, società che commercializza auto nuove e usate, si è aperto davanti al Tribunale di Como. Ieri sono stati sentiti una decina di acquirenti, che si sono rivolti alla società. La modalità che le parti offese hanno riferito durante le loro denunce, e ripetuto in aula, era sempre la stessa: pubblicazione di annunci su celebri siti di compravendita di auto con prezzi particolarmente vantaggiosi, consegna dell’acconto da parte del cliente, e macchina mai consegnata. Sono contestati 49 episodi, con 6 parti civili costituite nel processo, avvenuti tra settembre 2028 e febbraio 2019, con somme che variavano tra i 3000 e i 10mila euro. Pa.Pi.