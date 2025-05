Di corsa a Lomazzo dai figli. Solo qualche contusione

BREGNANO (Como)La foto del pullman, con i suoi vetri frantumati e tutta la parte anteriore sventrata, restituisce in un attimo tutta la potenza e la tragedia dell’incidente avvenuto sulla Pedemontana ieri poco prima delle 16.30, nel tratto che precede i pochi metri della Galleria Lomazzo, sull’A8 Pedemontana. Ma la ricostruzione di quegli attimi arriva anche dalle telecamere autostradali, che vedono il pullman arrivare a ridosso del Tir che lo precedeva e tamponarlo come per una momentanea perdita di controllo. Tutti elementi che saranno vagliati per fare chiarezza sulle cause del tragico incidente. Da quel momento scatta la macchina dei soccorsi, una quantità enorme di mezzi del 118, dei vigili del fuoco, della Polizia stradale di Busto Arsizio. Il campo sportivo di Lomazzo si è rapidamente trasformato in un punto di arrivo dei bimbi e di primo soccorso, dove i sanitari hanno verificato che tutti – pur spaventati e sotto choc – stessero bene: solo qualcuno ha riportato contusioni che hanno richiesto cure mediche, tutti sono stati affidati ai genitori, a loro volta fatti arrivare al centro di soccorso.Pa.Pi.