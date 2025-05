Cessioni di droga con il pieno di benzina al distributore. In carcere 25 persone e 5 agli arresti domiciliari

L’indagine Hocus Pocus era stata avviata dalla Squadra Mobile di Como nell’inverno 2020, su due fronti: quello dello spaccio di droga nell’Erbese, con Milazzo e Vona, e quello che ruotava attorno al distributore di benzina Get Oil di Cislago, gestito da Marco Bono, dove avvenivano le cessioni di droga, simulando pagamenti del carburante, arrivato a comprendere reati economici, come l’acquisto fraudolento di carburante, l’ottenimento di fidi rimasti insoluti, riciclaggio e l’usura ai danni di imprenditori. A maggio dello scorso anno, era stata eseguita l’ordinanza di custodia cautelare che aveva portato 25 persone in carcere e 5 ai domiciliari. Ora in 19 hanno scelto il processo con rito abbreviato, il cui primo grado si è concluso ieri, mentre gli altri compariranno a dibattimento con giudizio immediato. Pa.Pi.