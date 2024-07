Precipita per cento metri in Canton Ticino. Escursionista di 71 anni ritrovato senza vita

Incidente mortale ieri mattina in Svizzera, sulle montagne del Canton Ticino, vittima un escursionista di 71 anni, residente a Dumenza, nel luinese. L’anziano è deceduto dopo essere caduto, scivolando dal sentiero, un volo di un centinaio di metri, la tragedia sotto gli occhi dell’amico che lo accompagnava nell’escursione nella valle di Lodrino, nel comune di Riviera, una zona frequentata dagli appassionati di montagna anche italiani per la natura selvaggia, incontaminata e i panorami mozzafiato. L’infortunio che non ha lasciato scampo al settantunenne è avvenuto a circa 1700 metri di altitudine. Sul posto, appena lanciato l’allarme, sono arrivati i soccorritori della Rega e gli agenti della Polizia cantonale. Raggiunto l’anziano, purtroppo per lui non c’era più alcuna speranza, gli operatori del soccorso non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, causato dai gravi traumi riportati con la caduta. Ieri la giornata era soleggiata, le condizioni meteo ideali per una camminata lungo uno degli itinerari nella valle di Lodrino, percorsi in alcuni casi complessi per i dislivelli, il settantunenne era partito con il conoscente di buon mattino per l’escursione, tutto stava procedendo per il meglio, all’improvviso intorno alle 9 la tragedia, l’anziano per cause che ieri erano ancora da accertare, avrebbe perso l’equilibrio, non è da escludere un malore, ed è caduto. Nulla ha potuto fare la persona che lo accompagnava per salvarlo. Una decina di giorni fa a perdere la vita nella valle di Lodrino a 1200 metri è stato un cittadino svizzero di 43 anni, vittima di una caduta lungo un pendio.

Rosella Formenti