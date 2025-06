Droga di ogni genere: due arresti nei boschi a Fino Mornasco

Fino Mornasco (Como), 17 giugno 2025 – Un punto di smercio in attesa dei clienti, droga di ogni genere e un bivacco scoperti dai carabinieri di Fino Mornasco, assieme allo Squadrone Cacciatori Calabria, che hanno arrestato due spacciatori, entrambi marocchini senza fissa dimora, con precedenti penali, rispettivamente di 27 anni e 23 anni.

Sono stati individuati e bloccati durante la perlustrazione di una zona boschiva vicino a via Firenzuola a Fino Mornasco, dove sono stati trovati in possesso di varie sostanze stupefacenti e denaro contante: in tutto, 48,6 grammi di eroina, 20 grammi di eroina brown, 93 grammi di cocaina, 210 di hascisc e circa 280 euro in contanti. Su disposizione del magistrato di turno della Procura di Como, e in considerazione del cospicuo e vario quantitativo di droghe trovate, sono stati arrestati in flagranza di reato e portati al Bassone in attesa della convalida, anziché procedere per direttissimo.

Nel frattempo lo stupefacente, sequestrato, dopo le analisi per confermare la tipologia e stabilire il grado di purezza e le dosi che ne sarebbero derivate, sarà distrutto, mentre i soldi sono stati confiscati. Inoltre, nell’ambito di ulteriori controlli effettuati a Mozzate, i carabinieri della stazione, hanno denunciato a piede libero un cittadino tunisino di 22 anni, anche lui irregolare, per resistenza a pubblico ufficiale e ingresso e soggiorno illegale in Italia. Alla vista dei militari, è scappato a piedi lungo via Campo Santo, ma è stato poi raggiunto e sottoposto a perquisizione e successivamente identificato.