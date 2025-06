Hashish, denaro e un coltello nascosto sotto ai vestiti: 22enne denunciato a Gallarate

Gallarate (Varese), 14 giugno 2205 – Operazione antidroga a Gallarate. Gli agenti della Commissariato di Pubblica Sicurezza hanno passato al setaccio le zone nevralgiche del centro, concentrando i controlli nei luoghi più sensibili allo spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, in via Cattaneo, è stato fermato un giovane dall’atteggiamento sospetto che, è stato sottoposto a perquisizione, la quale ha portato alla luce oltre 30 grammi di hashish, denaro contante in banconote di piccolo taglio e un coltello nascosto negli indumenti intimi.

Il 22enne, con precedenti di polizia, è stato denunciato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro.

Poco dopo, sempre nei pressi della stazione, un cittadino straniero di 29 anni è stato sorpreso con quasi 10 grammi di hashish. Anche in questo caso la sostanza stupefacente è stata sequestrata ed il soggetto è stato denunciato all’Autorità Amministrativa per possesso di droga finalizzato all’uso personale.