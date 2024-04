Cadorago, spacciano droga armati di taser: due arresti dopo l’inseguimento dei militari

Cadorago (Como), 26 aprile 2024 – Sequestri di droga e arresto di due marocchini durante un’operazione antidroga condotta nei boschi dai carabinieri della stazione di Lomazzo e degli squadroni di Sardegna. In carcere, su disposizione del sostituto procuratore di Como Antonia Pavan, mercoledì sera sono finiti Abdelkbir Allali, 26 anni e Wahib Lamhouli, 19 anni, entrambi senza fissa dimora e finora non noti alle forze di polizia.

Fermati dai militari dopo un breve inseguimento avvenuto nel tardo pomeriggio in una zona boschiva di Cadorago, sono stati trovati in possesso di 100 grammi di eroina, 30 di cocaina, circa 1550 euro in contanti di vario taglio, ritenuti il guadagno dello spaccio di droga, e di una pistola a impulsi elettrici.

Sono stati arrestati per detenzione di droga ai fini di spaccio in concorso, ma ad Allali è stato contestato anche il porto abusivo di armi, per la detenzione della pistola, come impiego del tutto simile a un taser in uso alle forze di polizia. I due sono quindi stati portati al Bassone in serata, dove sono in attesa dell’interrogatorio di convalida, ma anche degli esami tossicologici sulla sostanza stupefacente sequestrata.