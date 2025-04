Emergenza maltempo: cani, gatti ma anche galline e maialini salvati dai volontari Lav tra Pavia e Cremona

Pavia, 20 aprile 2025 – Pasqua di super lavoro per i volontari della Lav (Lega anti vivisezione) per portare in salvo decine di animali rimasti intrappolati per il maltempo in cascine o rifugi in aree golenali del Po. In totale due squadre dell'Unità d'Emergenza LAV hanno tratto in salvo nelle scorse ore 86 animali, a Pavia e a Cremona.

A Pavia, in particolare, diciannove cani sono stati evacuati da una cascina della zona Costa Carolina invasa dall'acqua; a Cremona, invece cani e gatti, ma anche galline, anatre, oche, pecore e maialini sono stati tratti in salvo in un piccolo rifugio situato in area golenale del Po prima che il livello dell'acqua potesse rivelarsi pericoloso.

"Sono state ore intense, ma molto positive - ha dichiarato Beatrice Rezzaghi, responsabile dell'Unità d'Emergenza Lav - Abbiamo dovuto operare in una situazione estremamente delicata ma, nonostante gli sforzi e le difficoltà, sapere che 86 vite ora sono al sicuro ci ripaga di tutto. Nelle prossime ore continueremo a monitorare la situazione, anche in vista di un peggioramento del meteo, e ci teniamo pronti a intervenire qualora ci fossero altri animali in difficoltà".

In caso di necessità o segnalazioni nelle aree colpite è possibile contattare l’Unità di emergenza LAV al 392 0611449