Dizzasco, preso ragazzino spacciatore: arrestato a 16 anni

Dizzasco, 14 gennaio 2025 – A soli 16 anni, è stato arrestato dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Al Beccaria è finito un ragazzo di origine marocchina residente a Dizzasco, in alto lago, già con precedenti di polizia, trovato A Como in possesso di circa 18 grammi di droga e denaro contante.

La pattuglia della Squadra Volante, ieri durante un normale servizio nella zona di via Anzani, hanno notato il ragazzo che cercava di allontanarsi per evitare i poliziotti. Una volta raggiunto, è stato trovato in possesso di circa 18 grammi di hascisc, un bilancino di precisione e 315 euro in contanti di diverso taglio.

Su disposizione del magistrato di turno della Procura dei Minorenni di Milano, è stato portato in carcere.

Inoltre la sua posizione amministrativa è al vaglio della Polizia Anticrimine, in quanto il ragazzo svolgeva la sua attività di spaccio in zone con istituti scolastici e locali pubblici, elementi determinanti per poter emettere un eventuale Daspo Urbano.