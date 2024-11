Monguzzo, consegne di droga a domicilio: arrestato in flagranza

Monguzzo (Como), 26 novembre 2024 – Finita la carcerazione per l’ultima condanna di droga, aveva ripreso la sua attività di consegne a domicilio

. Alla guida di una Nissan, nella zona dell’Erbese, da sempre suo luogo di dimora non ostante non abbia una residenza. Mustafa Boumaaza, marocchino di 36 anni, è stato arrestato ieri dalla Squadra Mobile di Como, che lo aveva già arrestato un anno fa e due anni fa. I poliziotti, hanno osservato alcuni movimenti di clienti che si avvicinavano all’auto, fermandoli per avere un riscontro di quanto appena avvenuto: l’acquisto di dosi di cocaina, che veniva consegnata dallo stesso Boumaaza nei luoghi man mano concordati.

L’auto su cui viaggiava è stata quindi avvicinata mentre entrava in una strada a fondo cieco, e perquisita. Sono stati trovati doversi involucri, contenenti una decina di involucri di cocaina, alcuni addosso e altri nel cassettino dell’auto, oltre al telefono utilizzato per contattare i tossicodipendenti e 300 euro in contanti. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato, e mandato a direttissimo questa mattina. Dopo la convalida e il rinvio per la concessione dei termini a difesa, il giudice ha disposto la traduzione in carcere. Gli acquirenti sono stati segnalati alla Prefettura.