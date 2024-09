Como, giovane spacciatore arrestato in piazza Volta

Como, 11 settembre 2024 – La Polizia di Stato ha arrestato un 18enne italiano di origini nordafricane per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Il giovane è stato fermato nella tarda serata di ieri in zona piazza Volta a Como a seguito della segnalazione di una lite. Durante il controllo, è stato trovato in possesso di 2 grammi di hashish e 340 euro in contanti.

La successiva perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di un panetto di hashish da 100 grammi. Il 18enne, con precedenti, è stato arrestato e oggi verrà processato per direttissima.