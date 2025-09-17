Vendita di droga a domicilio. Arrestati tre spacciatori

Prosegue senza tregua nel territorio l’attività di contrasto allo spaccio di droga. Nei giorni scorsi i militari del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia carabinieri di Busto Arsizio, con la collaborazione dei militari della stazione carabinieri di Lonate Pozzolo, in due distinte operazioni hanno rintraccio e quindi arrestato tre pusher marocchini. Secondo quanto emerso, i tre nordafricani spacciavano cocaina tra Ferno, Lonate Pozzolo, Samarate, Cardano al Campo e Gallarate. Nei loro confronti è stata eseguita l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Busto Arsizio. In una prima fase il provvedimento è stato notificato soltanto a due di loro, uno è stato rintracciato all’interno di un parco pubblico a Ferno, mentre l’altro si trovava già recluso per altra causa nella casa circondariale di Busto Arsizio. Due giorni dopo l’arresto è scattato per il terzo pusher, intercettato dagli inquirenti all’aeroporto di Malpensa dove era sbarcato da un volo dal Marocco.

Tutti sono soggetti già noti, con precedenti specifici, due sono fratelli. Uno di loro era già stato arrestato dagli stessi militari della sezione operativa nel settembre 2024 a Sesto San Giovanni, dove abitava. Le indagini condotte dagli uomini dell’Arma hanno consentito di accertare che, una volta scarcerato, il marocchino aveva ripreso l’attività di spaccio in concorso con il fratello. Tutti e tre svolgevano l’attività di spaccio al dettaglio con modalità tipo delivery, quella dei due fratelli era indipendente da quella del terzo arrestato.

I carabinieri hanno arrestato anche un marocchino di 20 anni, non in regola con i documenti in Italia, che a Samarate ha tentato la fuga in auto cercando di liberarsi della droga che aveva con sé. I militari sono riusciti a bloccarlo e a recuperare la cocaina che aveva gettato dal finestrino. Il ventenne ha aggredito i carabinieri con calci e pugni, non è stato facile bloccarlo ma alla fine sono scattate le manette: il marocchino è stato arrestato per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti.