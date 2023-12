Davide Messa scivola sulla neve ghiacciata e muore mentre scende dal Legnone

Delebio (Sondrio), 3 dicembre 2023 - Un escursionista, Davide Messa, aveva 51 anni di Sirone in provincia di Lecco. 51enne ha perso la vita nel primo pomeriggio sul monte Legnone, al confine tra le province di Sondrio e Lecco. I tecnici del Soccorso Alpino di Morbegno e Premana sono saliti in cima alla montagna con l’aiuto dell’elisoccorso decollato da Sondrio, ma per l’escursionista non c’era più nulla da fare.

La dinamica

Stava scendendo dalla cima del Legnone per tornare a valle, ma è precipitato appena sotto la cima, a causa della neve e del ghiaccio. Chi era con lui e lo ha visto precipitare ha lanciato l'allarme. L'incidente è successo sul versante lecchese del Legnone, che è la montagna più alta della provincia di Lecco con i suoi 2.610 metri di altezza (non sul versante di Delebio).

L’intervento

Sono intervenuti i tecnici del Soccorso alpino della stazione di Valsassina e Valvarrone della XIX Delegazione Lariana e i soccorritori dell'eliambulanza di Sondrio decollati dalla base di Caiolo. I soccorritori hanno recuperato la salma e l'hanno riportata a valle. Davide, che prima abitava a Montevecchia, era un alpinista esperto e ben equipaggiato.