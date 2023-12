Introbio, compleanno alcolico al rifugio: elisoccorsa 25enne in coma etilico

Introbio (Lecco), 3 dicembre 2023 – E' stato un compleanno alcolico che non di dimenticherà facilmente, o, forse, che non si ricorderà proprio, quelle festeggiato oggi da una ragazza di 25 anni in un rifugio della Val Biandino. I suoi regali non previsti sono stati un giro fuoriprogramma in eliambulanza e il ricovero in ospedale.

A suon di brindisi e di auguri al canto “Bevilo, bevilo, bevilo”, la festeggiata ha bevuto veramente troppo ed è collassata a tavola in coma etilico, complice forse anche il freddo di stagione. Trovandosi ad oltre 1.500 metri di quota e ad almeno un'ora di strada, in gran parte sterrata e attualmente ricoperta di neve, per soccorrerla sono stati mobilitati sia volontari del Soccorso alpino di Valsassina e Valvarrone, sia i sanitari dell'eliambulanza di Como in modo da guadagnare minuti potenzialmente preziosi. La 25enne, che a quanto sembra non regge molto il vino, dopo essere stata assistita e dopo le prime cure, è stata trasferita d'urgenza in ospedale al Moriggia Pelascini di Gravedona.

Le sue condizioni non dovrebbero essere troppo gravi, probabilmente le basterà smaltire la sbornia per essere dimessa e tornarsene a casa senza conseguenze.