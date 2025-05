Operazione anti-degrado in stazione a Como: smantellati alcuni bivacchi e allontanate 6 persone

Como – Sono sfociate in sei ordini di allontanamento le perlustrazioni, svolte lunedì mattina da alcune pattuglie della Squadra Volante, della zona sottostante la stazione ferroviaria di Como San Giovanni, più volte oggetto di segnalazioni da parte della cittadinanza per la presenza di bivacchi e degrado.

Tra la vegetazione sotto la scalinata, sono stati individuati alcuni bivacchi di fortuna, in cui al momento erano presenti sei uomini di origine straniera e di varie nazionalità, tutti senza fissa dimora, anche se alcuni erano in possesso di permesso di soggiorno. In particolare, sono stati portati in Questura e identificati un ventenne guineano, un marocchino di 40 anni e uno di 38, un camerunense di 30 anni, un gambiano di 25 anni totalmente privo di documenti e senza fissa dimora, e un cittadino francese di 39 anni, anche lui privo di documenti e senza fissa dimora.

Dopo aver accertato le loro identità, tutti sono stati raggiunti da Ordine di Allontanamento dalla zona dove sono stati rintracciati, emesso dal Questore Marco Calì, mentre per gli irregolari sono iniziati gli iter di valutazione da parte dell’Ufficio Immigrazione per la loro posizione amministrativa relativamente alla presenza sul territorio italiano. Operazioni di questo genere, vengono svolte periodicamente nelle zone critiche della città, spesso anche centrali, finalizzate al mantenimento e al rispetto del decoro, ma anche in risposta alle segnalazioni dei cittadini, relative a situazioni di insicurezza e degrado degli spazi pubblici.