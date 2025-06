Como, sgombero di uno stabile in via Grandi: quattro denunciati

Como, 24 giugno 2025 – Nell’edificio abbandonato, sono stati trovati in quattro, tutti denunciati per invasione di edifici dalla polizia, che ha fatto l’ennesimo controllo all’interno di aree dismesse a Como.

La Squadra Volante è intervenuta in uno stabile dismesso di via Grandi, dove sono stati trovati un marocchino di 47 anni, un senegalese di 22, un ghanese di 35 e un gambiano di 31 anni.

L’ingresso è stato individuato grazie a una segnalazione, che indicava un varco tra la zona abbandonata e un negozio. L'ingresso della struttura era stato forzato e divelto, mentre all'interno dei locali sono stati trovati giacigli improvvisati, e le quattro persone presenti sono state identificate dai poliziotti: il marocchino e il senegalese avevano il permesso di soggiorno scaduto, gli altri due sono risultati irregolari in Italia.

Accompagnati in Questura, sono stati denunciati. Inoltre il marocchino è stato invitato, con ordine del Questore, a lasciare il territorio nazionale, il senegalese è stato invece invitato a presentarsi agli uffici immigrazione della Questura di Perugia per regolarizzare la propria situazione. Il gambiano, con diversi alias e diverse notizie di reato, è stato preso in carico dall'Ufficio Immigrazione per la collocazione al Cpr di Torino. Infine il ghanese, titolare anche lui di numerosi alias, aveva a suo carico precedenti. Il legale rappresentante della ditta proprietaria dell'edificio, attualmente dismesso e in vendita, ha formalizzato denuncia e si è attivato per il ripristino e la messa in sicurezza della struttura.