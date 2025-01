Cure dell’autismo. Ci sono novità dagli Stati Uniti

Villa Santa Maria si conferma all’avanguardia nella cura e riabilitazione dei bambini con autismo. Il Centro multiservizi di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza con sede a Tavernerio infatti ha deciso di adottare l’Early start Denver model, un modello di intervento sviluppato negli Usa e basato sull’evidenza scientifica che sta rivoluzionando il trattamento precoce dei disturbi dello spettro autistico. Grazie alla collaborazione con la dottoressa Costanza Colombi, il centro introdurrà il nuovo programma di intervento precoce e intensivo, appositamente perfezionato per la realtà e il contesto italiani, destinato a bambini di età compresa tra i 12 e i 48 mesi.

Lo farà con la formazione dei suoi operatori e con l’obiettivo di diventare punto di riferimento in questo nuovo ambito. "Nei primi mesi dello sviluppo non facciamo diagnosi, ma identifichiamo chiare immaturità ed eventuali atipie - spiega la dottoressa Costanza Colombi, psicologa e ricercatrice attiva all’Irccs Fondazione Stella Maris e Adjunct assistant professor presso la University of Michigan - Per esempio, se il bebé non sorride, non sostiene il contatto oculare o non si relaziona con mamma e papà, siamo in presenza di comportamenti che possono costituire un campanello d’allarme". Fondato su principi di apprendimento naturalistico e sullo sviluppo delle competenze sociali, cognitive e linguistiche, il nuovo modello di intervento si basa su un coinvolgimento in fasi molto precoci, quando il cervello è più plastico. "Lavorare con bimbi nei primi anni di vita può fare una differenza enorme nel loro sviluppo", spiega il professor Enzo Grossi, direttore scientifico di Villa Sana Maria. R.C.