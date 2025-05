Cresce la cassa integrazione. L’allarme del sindacato:: "Rischio occupazionale"

È allarme cassa integrazione in Lombardia dove, secondo il rapporto elaborato dalla Uil sui dati dell’Inps, il ricorso agli ammortizzatori sociali è in aumento del 20.3% rispetto allo stesso periodo del 2024. Dati come quelli di Brescia (+39%), Varese (+24,1%) e Como (+21,9%) descrivono territori in sofferenza, dove le imprese faticano a tenere il passo della trasformazione tecnologica, della concorrenza globale e dei costi crescenti.

"Questo incremento – evidenzia il segretario confederale Salvatore Monteduro – è un segnale d’allarme legato a difficoltà di natura strutturale: difficoltà nel reperimento di commesse, rallentamenti della domanda internazionale, incertezza sui costi energetici e crisi delle filiere produttive sono solo alcuni dei fattori alla base di questa impennata. La frenata dell’industria è un segnale che non possiamo ignorare e il rischio è che diventi strutturale e si traduca in una perdita duratura di posti di lavoro e competenze".

Altro elemento preoccupante: le ore di cassa integrazione straordinaria in Lombardia sono cresciute del 21%. "Dietro il paravento della ristrutturazione – continua Monteduro – spesso si celano progetti di ridimensionamento o dismissione. Il rischio occupazionale è concreto e la cassa straordinaria rischia di diventare un’anticamera della perdita definitiva del posto di lavoro, se non viene accompagnata da piani industriali chiari e da investimenti concreti nel rilancio produttivo. Serve un vero piano regionale per l’occupazione: più politiche attive, più formazione, più investimenti in innovazione".

Roberto Canali