Cresce la cassa integrazione . Pesa sul Comasco e Lecchese con aumenti del 45 e 72%

La crisi dell’automotive che ha investito la Germania pesa eccome anche sulla Lombardia dove, spinta dall’aumento delle imprese in crisi cresciute del 87% nell’ultimo anno, è aumentata del 22,3% anche la cassa integrazione. Più di quattro richieste su cinque riguardano il settore dell’industria, in aumento del 23% rispetto al 2022. In Lombardia la cig cresce soprattutto nella gestione ordinaria (28,4%), che assorbe il 73% delle ore della cig totale richiesta, mentre la gestione straordinaria incide per meno di un quarto delle richieste complessive (24%).

La provincia di Como e quella di Lecco sono tra quelle ad aver subito il contraccolpo più duro, con un aumento rispettivamente del 44,9% (4.549 lavoratori coinvolti) e del 71,8% (2.422 lavoratori coinvolti). In termini percentuali la più penalizzata è Sondrio dove le richieste di cig sono cresciute addirittura del 195,3% (472 i lavoratori coinvolti), subito dietro Pavia con +66,5% (1.426 richieste) Bergamo l’aumento è del 43,6% (7.483 i lavoratori) , 22,4% a Varese (6.444 domande), 8,2% a Brescia (9.682 posizioni aperte). Tengono Milano e la provincia di Monza e Brianza, rispettivamente +6,8% e +11,5%, mentre a Varese le richieste di cig sono in aumento del 22,4% e del 28,8% a Mantova.

In controtendenza solo Lodi e Cremona dove le domande di cassa integrazione sono addirittura diminuite, rispettivamente del 21,5% e dell’11,9%. Tra i settori la crescita maggiore di domande di cig riguarda l’edilizia (60,6%), che aumenta la sua incidenza sul totale dal 6,1% all’8%. Seguono metalmeccanico (49,12%) e tessile (30,5%) penalizzati dalla crisi dell’automotive e dalla concorrenza del Far East, una situazione che potrebbe addirittura peggiorare con i dazi Usa. L’incidenza della cig richiesta sul totale vede sempre al primo posto il settore metalmeccanico.

R.C.