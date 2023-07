Cosio Valtellino, va a funghi e cade nel torrente: anziana salvata dal Soccorso alpino

Cosio Valtellino (Sondrio), 28 luglio 2023 - Era uscita di casa per cercare funghi ed è scivolata nell’alveo di un torrente. Davvero una brutta avventura quella vissuta da una 84enne che questa mattina si è avventurata nei boschi di Cosio Valtellino alla ricerca di porcini. Quando all’ora di pranzo i famigliari non l’hanno vista rientrare hanno lanciato l’allarme e immediatamente si sono attivati i volontari del Soccorso alpino. Mobilitata la Stazione di Morbegno della VII Delegazione Valtellina - Valchiavenna del Cnsas, il Sagf - Soccorso alpino Guardia di finanza, i Vigili del fuoco e l’elisoccorso di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza, decollato da Caiolo. La donna è stata ritrovata nel primo pomeriggio nell’alveo di un torrente, in cui era scivolata, a breve distanza dall’abitato. Ha riportato diversi traumi. I soccorritori l’hanno raggiunta, messa in sicurezza e recuperata, infine portata con la barella fino a dove era possibile utilizzare il verricello. È stata trasportata in ospedale con l’elicottero.