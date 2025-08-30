Como, tradito dal nervosismo durante un controllo: in auto trovato un barattolo pieno di dosi di cocaina

Como, 30 agosto 2025 – È stato fermato per un normale controllo stradale, ma in auto gli sono state trovate svariate dosi di cocaina e per questo è stato arrestato.

È accaduto venerdì pomeriggio a Como ad un 35enne marocchino, pluripregiudicato, privo di documenti ed irregolare sul territorio. Intorno alle 14, una volante della polizia di Como, durante il quotidiano un servizio di controllo in via del Lavoro, ha intimato l'alt ad un'auto in transito.

La vettura, risultata a noleggio, era condotta dal 35enne che, alla richiesta di mostrare i documenti, ha esibito una fotocopia della patente di guida marocchina. Il suo nervosismo ha insospettito gli agenti che hanno deciso di procedere ad una perquisizione. All'interno del veicolo, sotto il sedile, è stato trovato un barattolo in plastica contenente 16 dosi di cocaina.

Portato in questura, sul conto del 35enne, sono emersi precedenti in materia di stupefacenti, di immigrazione, di reati contro la persona, contro il patrimonio, contro la Pubblica amministrazione, per detenzione ingiustificata di armi e oggetti atti ad offendere, nonché arresti per oltraggio, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. L'uomo è stato quindi arrestato e il veicolo è stato sottoposto a fermo, in attesa di essere restituito alla società di noleggio.