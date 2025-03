Como, il lago ribolle: scatta l'allarme per una fuga di gas, ma è solo vapore uscito da un tubo

Como, 8 marzo 2025 – Allarme questa mattina in città, in via per Cernobbio, dove alcuni passanti hanno visto il lago ribollire a poca distanza da riva e hanno dato chiamato il 112 temendo una fuga di gas. Sul posto è arrivata una squadra di vigili del fuoco che poi è entrata in acqua con un gommone per avvicinarsi alla colonna d'acqua e verificare la natura del ribollio.

Le squadre presenti sul posto hanno escluso la presenza di gas o altri pericoli correlati, procedendo con tutte le verifiche necessarie per garantire la sicurezza della zona. Una ragionevole prima ipotesi è che si sia trattato di un sistema di riscaldamento geotermico di un complesso immobiliare che avendo delle sollecitazioni ha scaricato la pressione all'esterno.