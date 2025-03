Incidente a Menaggio, schianto contro il guardrail: due feriti gravi. L’auto completamente distrutta nell’impatto

Menaggio (Como), 8 marzo 2025 - Grave incidente questa mattina lungo la Ss340 a Menaggio dove un'auto, con due persone a bordo, è andata a sbattere contro il guardarail. A bordo della vettura che è andata completamente distrutta in seguito all'incidente viaggiavano un uomo e una donna di 72 e 71 anni, rimasti incastrati a bordo e liberati solo successivamente grazie all'interno dei vigili del fuoco.

Successivamente soccorsi dai medici e i volontari della Croce Azzurre di Porlezza e della Croce Rossa di Menaggio sono entrambi in gravi condizioni. Auto in coda sulla statale Regina, sia in direzione Como sia verso l'Alto Lago a causa delle operazioni di soccorso e messa in sicurezza della strada, sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi.