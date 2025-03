Incendio in cucina, è grave. Anziana ricoverata per ustioni

Una donna di 90 anni è rimasta gravemente ustionata a causa di un incendio che si è sprigionato giovedì sera verso le 18 all’interno della sua cucina, in una abitazione di via XXV Aprile a Guanzate. L’anziana era in casa con una badante, ma al momento dell’infortunio era da sola nella stanza. Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco di Como e Appiano Gentile, secondo i quali l’innesco sarebbe partito da un sovraccarico elettrico del piano cottura o di un elettrodomestico adiacente. Le fiamme hanno raggiunto la donna a un braccio e alla testa: è stata trasportata in condizioni molto critiche al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale milanese di Niguarda e ricoverata in prognosi riservata. La cucina è stata dichiarata inagibile, ma non ci sono stati ulteriori danni all’appartamento. Sul posto anche i carabinieri di Appiano Gentile. Pa.Pi.