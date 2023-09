Como, incidente sul lavoro al confine: autista svizzera muore schiacciata da un camion

Como, 25 settembre 2023 - Incidente sul lavoro a Novazzano in Canton Ticino, in un’azienda di trasporti a ridosso del confine di Uggiate Trevano, dove un’autista 26enne è rimasta schiacciata dal proprio camion mentre era impegnata nelle operazioni di scarico del mezzo.

L’incidente è avvenuto alle 6 del mattino in via Torraccia, la donna cittadina svizzera domiciliata nel Canton Berna era arrivata alla guida del suo camon ed è entrata nel piazzale dell’azienda, poi si è spostata nella parte posteriore per aprire la ribalta ed è rimasta schiacciata tra l'automezzo che è indietreggiato e la rampa.

Nonostante i soccorsi immediati per lei non c’è stato niente da fare, sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale che hanno posto l’area sotto sequestro per i rilievi e avvisate le autorità giudiziarie.