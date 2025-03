Como, il ladro raffinato con le bottiglie di champagne e le borse Louis Vuitton finisce in carcere

Mariano Comense (Como), 15 marzo 2025 – La notte scorsa i carabinieri del Radiomobile di Cantù hanno risposto a una richiesta d’intervento con la quale veniva segnalato un uomo che tentava di infrangere la vetrata della lavanderia automatica di corso Brianza di Mariano Comense.

Una volta giunti sul posto i militari hanno notato un uomo che cercava di allontanarsi frettolosamente e l'hanno subito fermato, si trattava di un cittadino romeno 33enne, già noto alle forze dell'ordine. Durante la perquisizione nel suo zaino sono stati trovati diversi arnesi da scasso, oltre ad alcune bottiglie di champagne di pregio.

Sulla bicicletta è stato rinvenuto anche un borsone Louis Vuitton, contenente 2 pellicce e posateria d'argento. Tutto il materiale è stato sequestrato e l'uomo denunciato per possesso ingiustificato di arnesi da scasso. Sono in corso ulteriori indagini per verificare se l'uomo sia responsabile di altri tentato furti in quella zona, oltre ad accertare la provenienza della merce rinvenuta.