Gera Lario, cocaina nascosta negli slip e hashish in casa: arrestati due spacciatori

Gera Lario (Como), 15 marzo 2025 - Grazie alle indagini dei militari della Guardia di Finanza di Menaggio sono individuati e fermati due spacciatori. Il primo, un 59enne di nazionalità italiana, è stato sorpreso in un parcheggio di Gera Lario con oltre 100 grammi di hashish e 1,2 grammi di eroina. Nella successiva perquisizione domiciliare sono stati recuperati ulteriori 30 grammi di hashish, custoditi in un contenitore in plastica all’interno dello studio e materiale di confezionamento (bilancino, bustine, stagnola). Al termine delle operazioni l’uomo è stato arrestato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Sempre a Gera Lario, è stato fermato un cittadino italiano già noto alle Fiamme Gialle, denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio. L’uomo, aveva occultato all’interno degli slip 4,8 grammi di cocaina per eludere i controlli ma, grazie all’intuito dei finanzieri, veniva sottoposto a perquisizione personale che consentiva di recuperare la sostanza poi sequestrata.