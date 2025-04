Como, escursionisti bloccati dalla neve a Dosso del Liro: salvati dal Soccorso alpino

Dosso del Liro (Como), 6 aprile 2025 – Sono stati localizzati e salvati grazie all’intervento urgente dei vigili del fuoco del comando di Como, inviati a Dosso del Liro, poco distante dal Bivacco Zeb, sui monti dell'Alto Lago di Como, per il recupero di quattro escursionisti che non riuscivano a procedere lungo un sentiero impervio e innevato. Dalla centrale operativa è stato disposto l’invio di due squadre da terra , con un fuoristrada e un quad, provenienti dal distaccamento volontari di Dongo, e una squadra Saf – Speleo Alpino Fluviale da Como.

L’intervento

L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio, e in considerazione dell'avvicinarsi della sera, e della distanza da percorrere a piedi, che richiedeva oltre due ore di cammino, rispetto all'ultimo punto raggiungibile con mezzi motorizzati, i vigili del fuoco hanno deciso di richiedere l'intervento dell'elicottero, in modo che potesse raggiungere più velocemente i quattro escursionisti e portarli in un luogo sicuro.

Il decollo da Malpensa

È quindi decollato da Malpensa l’Aw139 Drago 166, con due elisoccorritori a bordo, che ha recuperato illese ma spaventate le quattro persone, tutti ragazzi giovani, in buone condizioni di salute, che non hanno avuto bisogno di essere presi in carico dal 118. Elitrasportati in una zona in cui sono stati raggiunti dagli altri soccorritori, sono stati poi accompagnati a valle dal personale dei vigili del fuoco di Dongo con il fuoristrada e il quad. L’intervento iniziato verso le 17, è terminato in serata intorno alle 20.