Galbiate, cade in montagna e si rompe un braccio: soccorsa escursionista

Galbiate (Lecco), 2 aprile 2025 – Brutta caduta per una escursionista di 82 anni in gita al Pian SCiresa, ai piedi del Monte Barro a Galbiate, un punto molto panoramico, una sorta di balcone naturale su Lecco. L'82enne è inciampata, è finita a terra sul sentiero: si è spaccata un braccio e ha riportato altri traumi e ferite. Per il dolore non riusciva più a camminare.

L'hanno soccorsa e recuperata i tecnici volontari del Soccorso alpino con i vigili del fuoco di due squadre Saf del comando provinciale di Lecco in un intervento di salvataggio congiunto. Una volta raggiunta, i soccorritori l'hanno stabilizzata. Poi l'hanno immobilizzata in sicurezza su una barella portantina e l'hanno portata fino ad un punto dove hanno potuto affidarla ai volontari della Croce rossa. Infine è stata trasferito sull'ambulanza e portata in ospedale a Lecco.

E' stata ricoverata, ma le sue condizioni non sono gravi. In posto pure i soccorritori dell'eliambulanza di Areu di Como, come a bordo il medico e l'infermiere di equipaggio, che hanno valutato l'82 e stabilito appunto che non era necessario portarla in ospedale con il mezzo d'emergenza aereo. Complessivamente la missione di soccorso è durata un paio d'ore.