Como, cadono in casa: coppia di anziani soccorsa con l'autogru

Como, 18 gennaio 2025 - I vigili del fuoco di Como si sono trasformati letteralmente in "angeli" per soccorrere una coppia di anziani, di 89 e 90 anni, entrambi bloccati nel loro appartamento dopo una brutta caduta. Per aiutare i due nonnini e portarli al Pronto soccorso i vigili del fuoco sono entrati nel loro appartamento dal balcone, ma qui è arrivato il difficile: portarli fuori in barella era praticamente impossibile per la configurazione delle scale condominiali.

A questo punto i vigili del fuoco hanno chiesto aiuto al comando di via Valleggio e si sono fatti inviare un'autoscale utilizzando la quale hanno calato i due anziani, imbragati come si fa con i soccorsi in alta quota. Ad attenderli alcuni piani più in basso c'era il personale della Croce Rossa che li ha portati in ospedale dove hanno ricevuto le cure necessarie.