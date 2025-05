Coltivare le periferie, non solo rigenerazione. Il progetto di recupero favorisce l’integrazione

Un progetto che ha l’obiettivo di recuperare aree agricole abbandonate nelle periferie urbane, attraverso pratiche di agro-ecologia multifunzionale e inclusione sociale. Sabato 24 maggio, dalle 10 alle 14, nell’orto di Terra Viva in via Ostinelli 48 a Sagnino si terrà un evento speciale a conclusione del progetto "Coltivare le periferie" che si inserisce in un più ampio programma di rigenerazione urbana, finalizzato a migliorare la qualità della vita nelle città, e in particolare nelle aree periferiche. L’associazione Comunità Il Gabbiano e gli altri partner lanciano un invito alla partecipazione, aperto a tutti i cittadini, per l’evento conclusivo, "La terra che Cura". Sarà l’occasione per presentare i risultati del progetto, finanziato da Fondazione Cariplo, e riflettere sulle esperienze e le lezioni apprese.