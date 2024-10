Ragazzino di 13 anni picchiato, minacciato e rapinato al luna park di Giussano. Gli aguzzini sono tutti minorenni

Giussano (Monza e Brianza), 10 ottobre 2024 – Picchiato e minacciato per una giacca. È quanto ha subito un ragazzino di 13 anni, che domenica scorsa, il 6 ottobre, è stato vittima di una violenta rapina al luna park di Giussano, in provincia di Monza e Brianza.

L’adolescente era in compagnia di alcuni amici, quando è stato avvicinato da tre giovani sconosciuti. Uno di loro gli ha intimato di consegnargli la giacca e quando il 13enne si è rifiutato, lo ha colpito con uno schiaffo al volto. Il giovane è riuscito a fuggire, ma è stato nuovamente raggiunto dai tre aggressori che lo hanno colpito ancora, gli hanno preso la giacca e lo hanno minacciato di non tornare più sul posto, prima di allontanarsi. Il ragazzino ha immediatamente contattato la madre, che ha allertato i carabinieri. I militari della stazione di Giussano sono intervenuti e hanno avviato le indagini: grazie all'acquisizione delle testimonianze e all'analisi delle telecamere di videosorveglianza istallate vicino al luna park, i tre minorenni sono stati identificati nel giro di poche ore. Hanno 17, 16 e 15 anni e sono tutti residenti a Mariano Comense. Sono stati denunciati per rapina aggravata, la giacca è stata restituita alla vittima.