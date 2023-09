Clooney se ne va, l’ex sindaco di Laglio: “Gli dobbiamo tutto: dovremo imparare a fare a meno di lui”

Laglio, 22 settembre 2023 – “La nostra comunità e probabilmente tutto il lago di Como devono dire un grande grazie a George Clooney per la visibilità che ci ha regalato in questi anni. Al di là delle scelte personali, assolutamente legittime, direi che il suo amore per il lago di Como non è mai stato messo in discussione e probabilmente non finirà anche adesso che ha deciso di andarsene”.

Per tanti anni l’ex-sindaco di Laglio, Roberto Pozzi, in carica fino al maggio scorso, si è trovato a smentire le voci di Villa Oleandra, ma questa volta l’addio sembra ben più di un’ipotesi, anche se non ha ancora il crisma dell’ufficialità. "Sapevamo che questo momento prima o poi sarebbe arrivato. Ne avevo riflettuto anch’io un paio di anni fa in un post poi pubblicato sui social in cui spiegavo che Clooney ci aveva dato tanto, ma dovevamo dimostrare di saper andare avanti anche senza di lui". Adesso questo momento è arrivato. "Naturalmente c’è un po’ di tristezza, grazie a lui abbiamo vissuto una stagione irripetibile e possiamo dire che è stato un padrone di casa straordinario".

Oltre che un formidabile uomo d’affari: Villa Oleandra fu acquistata per 8 milioni di euro e Villa Margherita per altri 2: adesso l’intero compendio sarebbe in vendita, il condizionale è d’obbligo, per 100 milioni di euro. “Probabilmente il vero valore è attorno ai 70 milioni di euro, ma di sicuro George Clooney saprà fare la scelta migliore così come fece al momento dell’acquisto, alla vigilia dello scoppio della bolla immobiliare che ha provocato crisi finanziare in tutto il mondo”. Tanti sono falliti, ma non mister Nespresso che ha visto il suo capitale rivalutarsi ben oltre ogni rosea previsione. “Ho avuto la fortuna di incontrarlo in diverse occasioni e posso garantire che è veramente innamorato del nostro lago. Anzi sono sicuro che lo rivedremo ancora".