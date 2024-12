Cermenate, aggressioni e problemi di sicurezza: chiuso il Jet Club

Cermenate, 13 dicembre 2024 – Sospensione della licenza per 10 giorni ai gestori della discoteca Jet Club di Cermenate: è stata notificata questa mattina, venerdì 13 dicembre, da polizia e carabinieri, che avevano segnalato da tempo, situazioni contrarie all'ordine e alla sicurezza pubblica.

Già nel 2018 il locale aveva avuto una prima sospensione dell’attività da parte del Questore di Como. Ora sono intervenuti i fatti avvenuti a giugno scorso, quando una lite iniziata all’interno della discoteca, è proseguita all’esterno ed è culminata con un accoltellamento che ha coinvolto due giovani. Le indagini dei carabinieri avevano identificato i responsabili, un maggiorenne e un minore, raggiunti da misure cautelari.

Le altre ragioni

Il provvedimento notificato questa mattina, emesso dal Questore di Como Marco Calì, si inquadra inoltre in una intensificazione dei servizi di vigilanza e controllo dei luoghi di affollamento e movida.

È stato infatti accertato che in più occasioni, il locale era frequentato da persone con pregiudizi penali, di polizia o sottoposte a misure di prevenzione, a cui si è aggiunto il verificarsi di episodi di disordini, il non rispetto delle regole da parte della proprietà invitata a migliorare l’afflusso e il deflusso dei clienti all’interno del locale, ed escludere i soggetti ritenuti pericolosi per il normale svolgimento delle attività.